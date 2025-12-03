Viabilità scuole cultura e ambiente | a Treviglio nel 2026 opere per oltre 11 milioni di euro

Treviglio. Oltre 11 milioni di euro di investimenti solo nel 2026, a cui si aggiungono altri 27 milioni di lavori già in corso o in fase avanzata di progettazione, per un totale che sfiora circa 40 milioni di euro. È una parte del mastodontico Piano delle Opere Pubbliche presentato dall’assessore ai Lavori pubblici Basilio Mangano nel corso della conferenza stampa di martedì 2 dicembre. Diversi gli interventi previsti nei vari settori: dalla viabilità alla cultura, dalle scuole all’ edilizia pubblica. “Questo piano rappresenta una visione chiara e concreta della città del futuro – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Basilio Mangano – la viabilità e l’edilizia pubblica sono due pilastri fondamentali del nostro programma perché incidono quotidianamente sulla vita delle persone: dalle scuole agli impianti sportivi, dalle strade ai marciapiedi, fino agli interventi di rigenerazione urbana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it