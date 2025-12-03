Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-12-2025 ore 20 | 25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare a seguito di un incidente da poco concluso permangono code carreggiata interna tra le uscite in momentanea e Tiburtina proseguendo in interna rimosso anche il mezzo pesante in fiamme al km 56 tra le uscite Colombo il via del mare a che qui la circolazione Sta rientrando nella norma in uscita dalla città permane traffico intenso sulla stessa col con code a partire dal raccordo fino a via di Acilia verso Ostia in chiusura i cantieri attivi sulla A1 Roma Napoli dalle 22 di stasera e fino alle 5 di domani 4 dicembre sarà chiusa per lavori la rampa di immissione sulla diramazione Roma Sud per il traffico proveniente da Firenze diretto verso il raccordo attenzione quindi alla segnaletica sul posto per chi transita sul tratto interessato da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità è tutto grazie per la porto un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-12-2025 ore 20:25

News recenti che potrebbero piacerti

Grosio – Aggiornamento viabilità Da venerdì 5 dicembre 2025 Via Roma (“Strecia de Ilda”) sarà nuovamente aperta al traffico, incluso il servizio autobus Perego – TPL con fermate regolari in Via Roma e Piazza del Municipio. - facebook.com Vai su Facebook

#Roma #viabilità #Atac Domenica mattina evento sportivo in Centro, la viabilità e il trasporto pubblico romamobilita.it/it/node/26895 Vai su X

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-12-2025 ore 16:25 - Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio andiamo subito ad aggiornare la situazione ... Lo riporta romadailynews.it

Regione Lazio, ok all'assestamento di bilancio. In arrivo 180 milioni di euro - Il nuovo documento, che ha accolto anche diverse istanze delle opposizioni, integra risorse economiche importanti per il salvataggio e rilancio del Santa Lucia, edilizia popolare, contrasto al West ... romatoday.it scrive

Lazio, boom di nuove imprese: la Regione è prima in Italia, il volano di Roma - È prima in Italia per tasso di crescita delle imprese e va ben oltre la media nazionale: la Regione Lazio nel rapporto Movimprese sul terzo trimestre dell'anno in corso, elaborato da Unioncamere e ... Riporta leggo.it

L’area del termovalorizzatore di Roma può diventare ad ‘alto rischio ambientale’ per la Regione Lazio - A febbraio 2024 il Comune di Albano Laziale (amministrazione a guida Pd) aveva presentato alla Regione Lazio la richiesta di istituire un'area ad alto rischio di crisi ambientale nella zona di Santa ... Si legge su fanpage.it

Qualità dell’aria: la Regione Lazio rivede le misure anti-smog per Roma - La Giunta regionale del Lazio ha approvato, su proposta dell'assessore all'Ambiente Elena Palazzo, la delibera relativa alla proposta di rimodulazione degli interventi in materia di limitazione al ... Scrive rainews.it

Regione Lazio, 25 milioni per nuovi bus Cotral e treno sulla tratta Roma-Lido - La giunta regionale del Lazio, su proposta dell'assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha dato il via libera a un investimento di 25 milioni di euro per l'acquisto di bus Cotral a due piani e per un ... Lo riporta rainews.it