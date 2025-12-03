Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-12-2025 ore 19 | 40

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare Sono in corso operazioni di rimozione di un mezzo pesante che in precedenza ha preso fuoco a Km 56 nei pressi dell'uscita per la Colombo restano forti ripercussioni al traffico con incolonnamento a partire dall'uscita per l'appia fino alla via del mare ci spostiamo in carreggiata opposta dove si procede a rilento dalla Roma fiume fino fino alla Tuscolana più avanti tra Prenestina e Tiburtina in direzione dello stesso raccordo code sul viadotto della Magliana tra la Colombo e viale Isacco Newton sulla Pontina a partire da Spinaceto mentre in uscita dalla città il traffico intenso sulla stessa Colombo con code a partire dal raccordo fino a via di Acilia indirizzo Ostia da Gian Guido Lombardi Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

