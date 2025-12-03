Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico resta intenso sul Raccordo Anulare in carreggiata interna al momento ci sono code tra Cassia bis Salaria e tra Bufalotta e La Rustica proseguendo in colonna a partire dalla Appia fino alla via del Mare ricordiamo che su questo tratto Sono in corso operazioni di rimozione di un mezzo pesante che in precedenza ha preso fuoco al km 56 nei pressi dell'uscita per la Colombo inevitabili quindi le ripercussioni al traffico ci mettiamo in carreggiata opposta dove si procede a rilento a partire dalla Roma Fiumicino fino fino alla Tuscolana più avanti tra Prenestina e Tiburtina in direzione dello stesso raccordo code sul viadotto della Magliana tra la Colombo e viale Isacco Newton Pontina partire da Spinaceto e sulla Flaminia da Corso Francia fino a via di Grottarossa da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-12-2025 ore 19:10