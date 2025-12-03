Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-12-2025 ore 18 | 40

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Pontina a causa di un incidente Ci sono code tra via dei rutuli e Aprilia in direzione Latina raccomandiamo la dovuta Attenzione ci spostiamo sul Raccordo Anulare dove in corso operazioni di rimozione di un mezzo pesante che in precedenza ha preso fuoco al km 56 nei pressi dell'uscita per la Colombo forti ripercussioni al traffico con incolonnamento a partire dall' uscita per l'appia fino alla via del Mare proseguendo in interna ulteriori code qui per traffico sono presenti tra cassie ABS Salaria è più avanti tra La Rustica traffico intenso Anche i carreggiata opposta dove si procede a rilento a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana più avanti tra Prenestina e non in direzione dello stesso raccordo segnaliamo infine code sul viadotto della Magliana tra la Colombo e viale Isacco Newton e sulla Flaminia a partire da Corso Francia da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità e tutto è più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

