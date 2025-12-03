Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il trasporto ferroviario nel nodo di Roma la circolazione è tornata regolare rallentata in precedenza causa guasto tecnico tra Roma Casilina e Ciampino i treni regionali delle linee Roma Velletri è Roma Cassino hanno accumulato ritardi fino a 30 minuti limitazioni e cancellazioni e traffico resta intenso sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code tra Cassia bis Salaria più avanti tra Bufalotta è La Rustica e proseguendo a partire dall' uscita per l'appia fino alla via del mare qui a causa di un veicolo in fiamme da poco rimosso ci spostiamo in carreggiata opposta dove si procede a rilento a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana più avanti tra Prenestina e Nomentana rallenta anche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est e in direzione opposta dalla stessa tangenziale fino al Raccordo sempre in direzione raccordo code sul viadotto della Magliana tra la Colombo e viale Isacco Newton e sulla Flaminia a partire da Corso Francia da Gian Guido Lombardi EAS infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-12-2025 ore 18:10