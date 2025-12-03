Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-12-2025 ore 17 | 25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare a causa di un veicolo in fiamme da poco rimosso permangono incolonnamenti in carreggiata interna a partire dall' uscita per l'appia fino alla via del Mare proseguendo un interna per traffico tra Cassia bis e Salaria tra Bufalotta e La Rustica traffico intenso Anche in carreggiata opposta con code a tratti a partire dalla Roma Fiumicino fino alla tuscar più avanti tra Prenestina e Nomentana e rallentamenti anche sul tratto Urbano della A24 dalla tangenziale est fino al Raccordo sempre in direzione raccordo code sulla Flaminia a partire dal corso Francia in chiusura il trasporto ferroviario nel nodo di Roma a causa di guasto tecnico la circolazione tra Roma Casilina e Ciampino ripercussioni sulle linee fl4 roma-velletri ed fl6 Roma Cassino con ritardi fino a 30 minuti e possibili limitazioni e cancellazioni da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-12-2025 ore 17:25

