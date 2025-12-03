Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della Regione sull'Aurelia a causa di un incidente ci sono incolonnamenti tra Torrimpietra e Castel di Guido in direzione Roma raccomandiamo la dovuta attenzione e prudenza anche per te in viaggio sulla carreggiata interna del raccordo anulare dove per la presenza di un veicolo in fiamme Ci sono code tra le uscite Ardeatina e via del Mare proseguendo un EAN code qui per traffico tra Cassia bis Salaria tra Bufalotta e La Rustica ci spostiamo poi in esterna dove si procede a rilento a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Ascolana rallentamenti anche sul tratto Urbano della A24 a partire dalla tangenziale est fino a Tor Cervara Verso il raccordo sempre in direzione era segnaliamo infine traffico intenso sulla Flaminia con incolonnamenti a partire da Corso Francia da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-12-2025 ore 16:25