Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-12-2025 ore 15 | 25
Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sull'Aurelia a causa di un incidente ci sono incolonnamenti tra torri in pietra e Castel di Guido in direzione Roma raccomandiamo quindi la dovuta prudenza e ci spostiamo sul Raccordo Anulare Dove Al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Colombo fino alla Tuscolana interna rallentamenti tra Cassia bis Salaria è più avanti tra Nomentana per Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti tra via Togliatti e Tor Cervara in direzione raccordo sempre Verso il raccordo traffico intenso sulla Flaminia con incolonnamenti a partire da Corso Francia da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
#Viabilità | #Roma AGGIORNAMENTO Via di Salone, strada riaperta al traffico #Luceverde ----------------------------- Via di Salone, chiusura temporanea per allagamenti, tra Via delle Case Rosse e Via Andrea Noale in entrambe le direzioni #Luceverde - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità #Atac Domenica mattina evento sportivo in Centro, la viabilità e il trasporto pubblico romamobilita.it/it/node/26895 Vai su X
