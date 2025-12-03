Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sull'Aurelia a causa di un incidente ci sono incolonnamenti tra torri in pietra e Castel di Guido in direzione Roma raccomandiamo quindi la dovuta prudenza e ci spostiamo sul Raccordo Anulare Dove Al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Colombo fino alla Tuscolana interna rallentamenti tra Cassia bis Salaria è più avanti tra Nomentana per Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti tra via Togliatti e Tor Cervara in direzione raccordo sempre Verso il raccordo traffico intenso sulla Flaminia con incolonnamenti a partire da Corso Francia da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-12-2025 ore 15:25