Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-12-2025 ore 13 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la statale Pontina un incidente a causa delle code tra Campoverde via della selciatella in direzione della capitale sulla Roma Fiumicino invece è risolto l'incidente avvenuto in precedenza e circolazione scorrevole all'altezza dell' aeroporto verso quest'ultimo Passiamo al Raccordo Anulare circolazione scorrevole In entrambe le carreggiate ad eccezione dei rallentamenti in esterna tra Appia e Tuscolana andiamo sulla Casilina traffico rallentato tra pantano e finocchio nei due sensi di marcia ora le altre notizie per il trasporto pubblico capitolino sulla linea della metropolitana per interventi di riqualificazione della stazione Anagnina fino a venerdì 5 dicembre le corse dirette ad Anagnina saranno limitate alla stazione di Subaugusta da dove partiranno i bus motivi ma8 che fermeranno anche a Cinecittà servizio regolare invece sulla tratta in direzione Battistini Infine per i cantieri autostradali sulla A1 Roma Napoli dalle 20 di questa sera e fino alle 5 di domani 4 dicembre per interventi di ispezione e manutenzione cavalcavia resterà chiuso al traffico per chi proviene da Firenze il ramo di immissione sulla formazione Roma Sud in direzione del raccordo anulare in alternativa si consiglia di percorrere la A24 Roma Teramo e seguire le indicazioni per Roma Est e successivamente per il raccolto dal quale sarà possibile immettersi sulla diramazione Roma Sud la Francesca Loiacono e altra l'infomobilità è tutto grazie per averci seguito un servizio della Regione Lazio

