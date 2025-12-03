Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-12-2025 ore 13 | 25
Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la statale Pontina un incidente a causa delle code tra Campoverde via della selciatella in direzione della capitale sulla Roma Fiumicino invece è risolto l'incidente avvenuto in precedenza e circolazione scorrevole all'altezza dell' aeroporto verso quest'ultimo Passiamo al Raccordo Anulare circolazione scorrevole In entrambe le carreggiate ad eccezione dei rallentamenti in esterna tra Appia e Tuscolana andiamo sulla Casilina traffico rallentato tra pantano e finocchio nei due sensi di marcia ora le altre notizie per il trasporto pubblico capitolino sulla linea della metropolitana per interventi di riqualificazione della stazione Anagnina fino a venerdì 5 dicembre le corse dirette ad Anagnina saranno limitate alla stazione di Subaugusta da dove partiranno i bus motivi ma8 che fermeranno anche a Cinecittà servizio regolare invece sulla tratta in direzione Battistini Infine per i cantieri autostradali sulla A1 Roma Napoli dalle 20 di questa sera e fino alle 5 di domani 4 dicembre per interventi di ispezione e manutenzione cavalcavia resterà chiuso al traffico per chi proviene da Firenze il ramo di immissione sulla formazione Roma Sud in direzione del raccordo anulare in alternativa si consiglia di percorrere la A24 Roma Teramo e seguire le indicazioni per Roma Est e successivamente per il raccolto dal quale sarà possibile immettersi sulla diramazione Roma Sud la Francesca Loiacono e altra l'infomobilità è tutto grazie per averci seguito un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Viabilità | #Roma AGGIORNAMENTO Via di Salone, strada riaperta al traffico #Luceverde ----------------------------- Via di Salone, chiusura temporanea per allagamenti, tra Via delle Case Rosse e Via Andrea Noale in entrambe le direzioni #Luceverde - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità #Atac Domenica mattina evento sportivo in Centro, la viabilità e il trasporto pubblico romamobilita.it/it/node/26895 Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-12-2025 ore 16:25 - Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio andiamo subito ad aggiornare la situazione ... Secondo romadailynews.it
Regione Lazio, ok all'assestamento di bilancio. In arrivo 180 milioni di euro - Il nuovo documento, che ha accolto anche diverse istanze delle opposizioni, integra risorse economiche importanti per il salvataggio e rilancio del Santa Lucia, edilizia popolare, contrasto al West ... Segnala romatoday.it
Lazio, Latrofa: “Con la regia della Regione si concretizzano linee sviluppo su mobilità e infrastrutture” - Al Gazometro di Roma (Opificio 41) si è tenuta la fase conclusiva degli Stati Generali della Logistica del Lazio 2025, un evento organizzato da Lazio Innova in collaborazione con Unindus ... Si legge su msn.com
L’area del termovalorizzatore di Roma può diventare ad ‘alto rischio ambientale’ per la Regione Lazio - A febbraio 2024 il Comune di Albano Laziale (amministrazione a guida Pd) aveva presentato alla Regione Lazio la richiesta di istituire un'area ad alto rischio di crisi ambientale nella zona di Santa ... fanpage.it scrive
Lazio, boom di nuove imprese: la Regione è prima in Italia, il volano di Roma - È prima in Italia per tasso di crescita delle imprese e va ben oltre la media nazionale: la Regione Lazio nel rapporto Movimprese sul terzo trimestre dell'anno in corso, elaborato da Unioncamere e ... Segnala leggo.it
Qualità dell’aria: la Regione Lazio rivede le misure anti-smog per Roma - La Giunta regionale del Lazio ha approvato, su proposta dell'assessore all'Ambiente Elena Palazzo, la delibera relativa alla proposta di rimodulazione degli interventi in materia di limitazione al ... Riporta rainews.it