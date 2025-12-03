Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-12-2025 ore 12 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la strada Roma Fiumicino un incidente ora in via di risoluzione e causa delle code all'altezza dell' aeroporto in direzione di quest'ultimo Passiamo al Raccordo Anulare circolazione scorrevole In entrambe le carreggiate ad eccezione dei rallentamenti in esterna all'altezza della Tuscolana ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo code tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est verso il centro andiamo sulla Casilina traffico rallentato tra pantano e finocchio nei due sensi di marcia siamo in chiusura per il trasporto pubblico capitolino ricordiamo che sulla linea della metropolitana per il 20 di riqualificazione della stazione Anagnina fino a venerdì 5 dicembre le corse dirette ad Anagnina saranno limitate alla stazione di Subaugusta da dove partiranno i bus Chi viene a 8 Che fermeranno anche a Cinecittà servizio regolare invece sulla tratta in direzione Battistini da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-12-2025 ore 12:25

Altre letture consigliate

#Viabilità | #Roma AGGIORNAMENTO Via di Salone, strada riaperta al traffico #Luceverde ----------------------------- Via di Salone, chiusura temporanea per allagamenti, tra Via delle Case Rosse e Via Andrea Noale in entrambe le direzioni #Luceverde - facebook.com Vai su Facebook

#Roma #viabilità #Atac Domenica mattina evento sportivo in Centro, la viabilità e il trasporto pubblico romamobilita.it/it/node/26895 Vai su X

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-12-2025 ore 16:25 - Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio andiamo subito ad aggiornare la situazione ... romadailynews.it scrive

Lazio, Latrofa: “Con la regia della Regione si concretizzano linee sviluppo su mobilità e infrastrutture” - Al Gazometro di Roma (Opificio 41) si è tenuta la fase conclusiva degli Stati Generali della Logistica del Lazio 2025, un evento organizzato da Lazio Innova in collaborazione con Unindus ... Da msn.com

Regione Lazio, ok all'assestamento di bilancio. In arrivo 180 milioni di euro - Il nuovo documento, che ha accolto anche diverse istanze delle opposizioni, integra risorse economiche importanti per il salvataggio e rilancio del Santa Lucia, edilizia popolare, contrasto al West ... Da romatoday.it

L’area del termovalorizzatore di Roma può diventare ad ‘alto rischio ambientale’ per la Regione Lazio - A febbraio 2024 il Comune di Albano Laziale (amministrazione a guida Pd) aveva presentato alla Regione Lazio la richiesta di istituire un'area ad alto rischio di crisi ambientale nella zona di Santa ... Si legge su fanpage.it

Lazio, boom di nuove imprese: la Regione è prima in Italia, il volano di Roma - È prima in Italia per tasso di crescita delle imprese e va ben oltre la media nazionale: la Regione Lazio nel rapporto Movimprese sul terzo trimestre dell'anno in corso, elaborato da Unioncamere e ... Lo riporta leggo.it

Regione Lazio, il governo Meloni chiede modifiche alla legge urbanistica: Rocca apre per evitare il ricorso alla Consulta - La legge urbanistica della Regione Lazio – approvata a luglio dalla giunta guidata dal meloniano Francesco Rocca – è arrivata a un nuovo bivio. Riporta ilfattoquotidiano.it