Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-12-2025 ore 11 | 25
Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in via di miglioramento il traffico sull'intera rete viaria del territorio regionale sul Raccordo Anulare circolazione scorrevole In entrambe le carreggiate ad eccezione dei rallentamenti in interna tra le uscite Casilina e Appia e la Pontina è via del mare ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo si sta in coda tra Portonaccio il bivio per la tangenziale est verso il centro diamo uno sguardo alle consolari sulla Appia ha risolto l'incidente avvenuto in precedenza tra lentamente residui tra l'aeroporto di Ciampino il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo sulla Casilina traffico rallentato all'altezza di finocchio nei due sensi di marcia sulla Salaria file tra l'aeroporto dell'Urbe via dei Prati Fiscali verso il centro sulla Cassia code In entrambe le direzioni tra il raccordo e Tomba di Nerone siamo in chiusura per il trasporto capitolino ricordiamo che sulla linea della metropolitana per interventi di riqualificazione della stazione Anagnina fino a venerdì 5 dicembre le corse dirette ad Anagnina saranno guidate alla stazione di Subaugusta da dove partiranno i bus sostitutivi m8ke fermeranno anche a Cinecittà servizio regolare invece sulla tratta in direzione Battistini Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Altre letture consigliate
#Viabilità | #Roma AGGIORNAMENTO Via di Salone, strada riaperta al traffico #Luceverde ----------------------------- Via di Salone, chiusura temporanea per allagamenti, tra Via delle Case Rosse e Via Andrea Noale in entrambe le direzioni #Luceverde - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità #Atac Domenica mattina evento sportivo in Centro, la viabilità e il trasporto pubblico romamobilita.it/it/node/26895 Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-12-2025 ore 16:25 - Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio andiamo subito ad aggiornare la situazione ... Secondo romadailynews.it
Traffico Lazio del 02-12-2025 ore 09:30 - Luceverde Lazio trovati incolonnamenti sul grande raccordo anulare carreggiata interna dalla Bufalotta la Tiburtina di seguito dalla Casilina Ardeatina è ... Si legge su romadailynews.it
Lazio, Latrofa: “Con la regia della Regione si concretizzano linee sviluppo su mobilità e infrastrutture” - Al Gazometro di Roma (Opificio 41) si è tenuta la fase conclusiva degli Stati Generali della Logistica del Lazio 2025, un evento organizzato da Lazio Innova in collaborazione con Unindus ... Si legge su msn.com
Regione Lazio, ok all'assestamento di bilancio. In arrivo 180 milioni di euro - Il nuovo documento, che ha accolto anche diverse istanze delle opposizioni, integra risorse economiche importanti per il salvataggio e rilancio del Santa Lucia, edilizia popolare, contrasto al West ... Da romatoday.it
Lazio, boom di nuove imprese: la Regione è prima in Italia, il volano di Roma - È prima in Italia per tasso di crescita delle imprese e va ben oltre la media nazionale: la Regione Lazio nel rapporto Movimprese sul terzo trimestre dell'anno in corso, elaborato da Unioncamere e ... Come scrive leggo.it
Qualità dell’aria: la Regione Lazio rivede le misure anti-smog per Roma - La Giunta regionale del Lazio ha approvato, su proposta dell'assessore all'Ambiente Elena Palazzo, la delibera relativa alla proposta di rimodulazione degli interventi in materia di limitazione al ... Si legge su rainews.it