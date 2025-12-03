Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-12-2025 ore 11 | 25

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in via di miglioramento il traffico sull'intera rete viaria del territorio regionale sul Raccordo Anulare circolazione scorrevole In entrambe le carreggiate ad eccezione dei rallentamenti in interna tra le uscite Casilina e Appia e la Pontina è via del mare ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo si sta in coda tra Portonaccio il bivio per la tangenziale est verso il centro diamo uno sguardo alle consolari sulla Appia ha risolto l'incidente avvenuto in precedenza tra lentamente residui tra l'aeroporto di Ciampino il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo sulla Casilina traffico rallentato all'altezza di finocchio nei due sensi di marcia sulla Salaria file tra l'aeroporto dell'Urbe via dei Prati Fiscali verso il centro sulla Cassia code In entrambe le direzioni tra il raccordo e Tomba di Nerone siamo in chiusura per il trasporto capitolino ricordiamo che sulla linea della metropolitana per interventi di riqualificazione della stazione Anagnina fino a venerdì 5 dicembre le corse dirette ad Anagnina saranno guidate alla stazione di Subaugusta da dove partiranno i bus sostitutivi m8ke fermeranno anche a Cinecittà servizio regolare invece sulla tratta in direzione Battistini Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

