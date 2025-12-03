Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-12-2025 ore 10 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il Racco andare in carreggiata interna ha risolto l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza della Tuscolana ma permangono file a partire dalla Casilina sempre un interna code a tratti per traffico tra le uscite a Pontina Poi tra bufalotte Tiburtina in esterna rallentamenti residui tra Pontina e Laurentina a seguito della risoluzione del precedente incidente poi si procede a rilento per traffico tra Salaria e Cassia Veientana andiamo sulla diramazione Roma nord risolto il tamponamento avvenuto in precedenza al km 21 ora la circolazione scorrevole tra Settebagni e annullare in direzione di quest'ultimo ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 code per traffico tra fiorentini e il bivio per la tangenziale est verso il centro sulla Roma Fiumicino invece è all'altezza del viadotto della Magliana in direzione Eur diamo uno sguardo alle consolari sull'Appia un incidente a causa delle code all'altezza dell'aeroporto di Ciampino in direzione del raccordo perché è diretto verso Roma centro invece sulla Salaria file tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali sulla Flaminia rallentamenti tra il raccordo e viale di Tor di Quinto sulla Cassia code tra Iraq e Tomba di Nerone tutto ricordiamo in direzione centro da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

