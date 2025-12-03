Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-12-2025 ore 09 | 40
Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora disagi sul Raccordo Anulare a complicare la situazione due incidenti Uno in carreggiata interna avvenuto in precedenza all'altezza della Tuscolana che è causa degli incolonnamenti a partire dalla Prenestina l'altro in esterna Chiudi tra via del Mare Laurentina restiamo sul Raccordo Anulare Ma veniamo al traffico in esterna e rallentamenti tra salari e Cassia Veientana e tra Appia e diramazione Roma Sud in interna Prati sempre per traffico tra bufalotte Tiburtina e tra Ardeatine via del mare e per le difficoltà di missione proprio sul Raccordo Anulare si sta in coda sulla diramazione Roma Sud a partire da Torrenova sulla diramazione Roma nord invece un tamponamento avvenuto sulla corsia di sorpasso al km 21 è causa delle code da Settebagni molto trafficato ancora anche il tratto Urbano della A24 colonna XXIII a Tor Cervara il video per la tangenziale est verso il centro verso il raccordo anulare invece Code in complanare in uscita sulla Roma Fiumicino file trans a del Tevere via del Cappellaccio in direzione EUR Ora le consolari sulla Cassia code 3 raccordo e Tomba di Nerone sulla Flaminia file tra Labaro e pri due punti situazione analoga sulla Salaria travi la spada è l'aeroporto del tutto in direzione centro sulla Appia code per incidente all'altezza dell'aeroporto di Ciampino Verso il raccordo anulare ci spostiamo nel quadrante sud della capitale per chi viaggia in direzione del raccordo anulare sulla Pontina code a partire da Tor de' Cenci sulla Cristoforo Colombo traffico rallentato tra via Wolf Ferrari e via di Malafede sulla via del mare code tra Acilia Casal Bernocchi tutto in direzione del raccordo anulare da Francesca Loiacono e a tra l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
