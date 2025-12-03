Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-12-2025 ore 09 | 10

Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento sul Raccordo Anulare in carreggiata interna incolonnamenti tra le uscite Prenestina e Appia per un incidente avvenuto all'altezza di Anagnina poi code a tratti per traffico tra Cassia Veientana e Tiburtina e più avanti si rallenta sempre per traffico dalla Pontina la Roma Fiumicino in esterna code a tratti tra Appia Tiburtina poi file tra diramazione Roma nord Cassia Veientana è ancora allentamenti tra Roma Fiumicino e Pontina e per le difficoltà di immissione proprio sul Raccordo Anulare si sta in coda sulla diramazione Roma Sud a partire da Torrenova e sulla diramazione Roma nord da Settebagni molto trafficato anche il tratto Urbano della A24 incolonnamenti tra il raccordo anulare il bivio per la tangenziale est verso il centro è in senso opposto code tra Tor Cervara il raccordo in un sulla Roma Fiumicino coda all'altezza del raccordo anulare poi file pranza del Tevere via del Cappellaccio in direzione Eur diamo uno sguardo alle consolari sulla Cassia code tra il Racco Tomba di Nerone sulla Flaminia file tra Labaro e via dei Due Ponti sulla Salaria code tra Villa Spada del aeroporto dell'Urbe tutto ricordiamo in direzione centro ci spostiamo nel quadrante sud della capitale per chi viaggia in direzione del raccordo anulare sulla statale Pontina è risolto l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza di Diana Roma permangono rallentamenti per traffico tra Pomezia e Castel Romano sulla Cristoforo Colombo traffico rallentato tra via Wolf Ferrari e via di Malafede tu la via del Mare code tra Acilia e Casal Bernocchi tutto in direzione del raccordo anulare da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

