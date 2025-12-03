Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-12-2025 ore 07 | 25
Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità non servizio della regione Lazio apriamo con raccordo in carreggiata interna consuete code per traffico tra Casilina e Appia in esterna rallentamenti tra le uscite Tiburtina e Bufalotta e per le difficoltà di immissione proprio sul Raccordo Anulare si sta in coda sulla diramazione Roma Sud a partire da Torrenova molto trafficato anche il tratto Urbano della A24 incolonnamenti tra il raccordo anulare il bivio per la tangenziale est verso il centro nella stessa direzione sulla Cassia si rallenta tra il raccordo e Tomba di Nerone sulla Flaminia rallentamenti all'altezza di Malborghetto poi file tra il raccordo e via dei Due Ponti sulla Salaria Padel aeroporto dell'Urbe tutto ricordiamo in direzione centro sulla Casilina invece si procede a rilento In entrambe le direzioni all'altezza di Borghesiana ci spostiamo quadrante sud della capitale per chi viaggia in direzione del raccordo anulare sulla statale Pontina code a tratti tra Pomezia e Castel Romano a complicare la situazione un incidente avvenuto all'altezza di sulla Cristoforo Colombo traffico rallentato tra via Wolf Ferrari e via di Malafede sulla via del mare code tra Acilia e Vitinia
