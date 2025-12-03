Viabilità critica serve subito un piano di riqualificazione

Un incidente tragico che riaccende la polemica sulla situazione delle strade che circondano il territorio di Molinella. A parlare in merito, alla luce di quanto accaduto ieri, il sindaco Bruno Bernardi (sotto): "Sono profondamente dispiaciuto per quanto accaduto in via Romagne. Non vorremmo mai trovarci davanti a tragedie di questo tipo. Proprio per questo il comunicato inviato alla Città metropolitana — condiviso e sottoscritto da tutte le sigle sindacali, che ringrazio ancora una volta — evidenziava con forza le criticità della viabilità nel territorio molinellese. Oggi (ieri, ndr) è successo sulla sp29, prima su via Pianella a Budrio, e, due mesi fa, su via Idice Abbandonato a Molinella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

