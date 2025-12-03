Via Villa Sofia e il nome sulla targa che non si legge più
Il nome della via che collega via Resuttana con l'ospedale Villa Sofia non si vede più. E' scomparsa la scritta nella targa della strada, che si chiama via Villa Sofia. Potrei farla io con un pennarello, ma credo di rischiare una sanzione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Scopri altri approfondimenti
La vicenda di Villa Sofia ha superato la "soglia di gravità" - facebook.com Vai su Facebook
Villa Sofia-Cervello, ecco il Comitato Consultivo Aziendale - Rocco Di Lorenzo è stato riconfermato presidente, mentre Ida Cantafia, è stata eletta vice presidente. - insanitas.it/sicilia/asp-e-… Vai su X
Villa Sofia Cervello, disposta liquidazione degli arretrati - Al via la liquidazione degli arretrati relativi 2022/2024 per circa duemila dipendenti dell'azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello. Si legge su ansa.it
Villa Sofia-Cervello, via libera agli arretrati contrattuali - Al via la liquidazione degli arretrati relativi 2022/2024 per circa duemila dipendenti dell’azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello. Secondo insanitas.it
Villa Sofia- Cervello, al via la stabilizzazione dei precari: pubblicato l’avviso di ricognizione del personale - Con un avviso pubblicato sul sito internet aziendale (clicca qui), l’azienda ospedaliera guidata dal commissario ... insanitas.it scrive