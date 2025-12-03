via strinati pavimento da rifare vandalo notturno entra nel cantiere e passa con la bici sul cemento fresco

Mortificante. Era la parola più in voga ieri mattina nell’area di via Strinati e piazza Aguselli, dove i lavori di rifacimento della pavimentazione che da settimane stanno facendo ribollire i commercianti della zona, hanno dovuto fare i conti con un nuovo, imprevisto, problema. Quello legato alla necessità di dover rimettere mano a un tratto di pavimentazione appena realizzato, non per imperizia degli operatori al lavoro, che peraltro stanno ricevendo il pieno apprezzamento di chi vive e lavora in zona, quanto piuttosto per l’inspiegabile comportamento di chi, tra lunedì sera e martedì mattina, ha deciso di ignorare i cartelli di divieto di accesso e quelli che indicavano la presenza di cemento fresco, scardinando le recinzioni del cantiere e percorrendo il tratto di via Strinati sul quale era appena stato realizzato il nuovo manto stradale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

