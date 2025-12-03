Via libera alla torre di via Rafastia | addio all' ex Procura arrivano case e un nuovo parco
La Giunta comunale guidata dal sindaco Vincenzo Napoli ha dato il via libera definitivo alla trasformazione urbanistica di via Rafastia. L'esecutivo ha approvato il Programma Operativo presentato dalla società Rcs Immobiliare, che prevede la demolizione dei vecchi uffici della Procura della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Approfondisci con queste news
Stamattina via libera anche all’iter di riqualificazione di Torre Chianca. Ancora problemi per la sede della Guardia Medica a Villa Convento. Passa la nuova linea di gestione dei rifiuti. Vai su Facebook
Bergamo, via libera all’ottava torre: all’ospedale 52,5 milioni dalla Regione - Il Papa Giovanni XXIII si ingrandisce, era nel progetto dal 1997. Da msn.com
Dissequestrata parte del cantiere della Torre dei Conti: via libera alla messa in sicurezza senza demolizione - Dissequestrata una parte del cantiere della Torre dei Conti di Roma dopo i crolli del 3 novembre. fanpage.it scrive
Crollo della Torre dei Conti a Roma, via alla messa in sicurezza dell’area dopo la morte di un operaio - Una parte del cantiere della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali, è stata dissequestrata dopo il crollo del 3 novembre costato la vita a un operaio ... Scrive affaritaliani.it
Stamattina il via libera anche all’iter di riqualificazione di Torre Chianca. Ancora problemi per la sede della guardia medica a Villa Convento. Passa la nuova linea di ... - Stamattina il via libera anche all’iter di riqualificazione di Torre Chianca. Si legge su leccesette.it
Torre del Greco. Via libera alle nuove tariffe dell'imposta di soggiorno - Stando ai dati in possesso degli uffici, ad oggi l’imposta di soggiorno relativa alle quasi 125mila presenze segnalate dalle strutture alberghiere (a cui vanno sottratti i 18. Come scrive msn.com
Quartucciu, via libera al rifacimento di strade e marciapiedi malandati - L'amministrazione comunale di Quartucciu ha dato il via libera al rifacimento di alcune strade. Da unionesarda.it