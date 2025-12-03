Il limite di velocità su via Calcinaro scende da 80 km orari a 50 km orari. Lo ha stabilito l’amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, dando il via ieri ai lavori di sostituzione della segnaletica lungo la Strada Provinciale 140 ‘Diegaro Sant’Egidio’ nel tratto chiamato via Calcinaro e via Vittoria Mariani nel territorio del Comune di Cesena. L’operazione riguarda tutto il tratto compreso tra le progressive km 6+900 e km 8+433, dalla rotonda ‘della solidarietà’ di intersezione con strada provinciale 7 Cervese alla rotonda ‘Martorano’. Il nuovo limite di velocità è attivo da oggi. "Interveniamo su via Calcinaro per garantire maggiore sicurezza in una importante e trafficata arteria stradale, che negli ultimi anni ha visto un ulteriore incremento della circolazione – dichiara Enzo Lattuca sindaco di Cesena e presidente della Provincia – La riduzione del limite di velocità si inserisce in un progetto più ampio di attenzione alla sicurezza stradale, con l’obiettivo di tutelare residenti, lavoratori e tutti coloro che quotidianamente percorrono questa strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via Calcinaro, limite di velocità a 50 kmh