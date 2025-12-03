Via Bologna i lavori alla ferrovia I residenti ’partecipano’ al progetto | Li ascoltiamo e troviamo soluzioni

Da anni, per i residenti di via Bologna, il cantiere dell'interramento ferroviario è diventato un compagno ingombrante: rumori, deviazioni, attese e una promessa di riqualificazione sempre rinviata. Un'epopea urbana che ha consumato la pazienza del quartiere e che solo nell'ultimo anno, anche grazie al percorso avviato dal vicesindaco Alessandro Balboni, ha trovato una via stabile di dialogo tra amministrazione e cittadini. È in questo clima sospeso tra esasperazione e speranza che sabato scorso si è tenuta la nuova giornata dei tavoli nell'ambito del progetto "Fermate di Confronto". Una tappa condivisa – che mette assieme diversi punti di vista – per immaginare il volto dell'estradosso quando il cantiere ferroviario sarà finalmente alle spalle.

