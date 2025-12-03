Vi presentiamo i finalisti di X Factor 2025 | Per tutti noi cantare a Piazza del Plebiscito è un regalo | VIDEO

Sono i favolosi quattro che domani sera saranno i veri protagonisti del palcoscenico di Piazza del Plebiscito per la finalissima di X Factor 2025 che dopo il successo dell'anno scorso sceglie ancora Napoli.Quest'anno non ci sono band, ma in finale ci sono arrivati artisti singoli, ciascuno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

