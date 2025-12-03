Vertice tra Putin e Witkoff malgrado cinque ore di colloquio al Cremlino non è stato raggiunto nessun accordo sui territori ucraini

Quasi cinque ore di colloquio, una lunga tavolata al Cremlino e un risultato che, almeno sul punto più sensibile, resta fermo: nessun passo avanti sui territori occupati in Ucraina. L’incontro tra Vladimir Putin e l’inviato speciale statunitense Steve Witkoff, accompagnato da Jared Kushner, si è concluso con l’idea che il dialogo possa proseguire, ma senza una bozza concreta di accordo da cui partire. Dalla delegazione russa emergono toni prudentemente ottimistici. Kirill Dmitriev, direttore del Fondo Russo per gli Investimenti Diretti, ha parlato di una riunione “produttiva”. Anche il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov ha descritto i colloqui come “utili e costruttivi”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Vertice tra Putin e Witkoff, malgrado cinque ore di colloquio al Cremlino non è stato raggiunto nessun accordo sui territori ucraini

Approfondisci con queste news

Putin: “l’Europa vuole la guerra? Vertice con Witkoff, nessuna intesa @marcoimarisio, @Corriere Vai su X

The Epoch Times Italia. . Durante la sessione inaugurale del vertice CSTO a Bishkek, il presidente russo Vladimir Putin ha proposto un programma di riarmo per i contingenti nazionali della Forza Collettiva dell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiv - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, «salta l'incontro tra Witkoff-Kushner e Zelensky». Il ritorno negli Usa dopo il vertice di ieri con Putin - Nessuna svolta è arrivata dal vertice al Cremlino tra Vladimir Putin, Steve Witkoff e Jared Kushner. Lo riporta ilmessaggero.it

Putin minaccia l'Europa: «Noi pronti alla guerra». Vertice con Witkoff, manca l'accordo sui territori - Steve Witkoff, inviato della Casa Bianca, e Jared Kushner, nel pomeriggio moscovita passeggiano sulle strade del centro della capitale russa, ammirano la piazza Rossa, accompagnati da ... ilgazzettino.it scrive

Guerra in Ucraina, le notizie del 3 dicembre |Putin vede Witkoff: "Pronti se l’Europa vuole la guerra" - Nessuna svolta è arrivata dal vertice al Cremlino tra Vladimir Putin, Steve Witkoff e Jared Kushner. Riporta tg.la7.it

Cinque ore di risiko. Witkoff e Kushner da Putin, non c'è intesa sui territori contesi con Kiev - Al termine gli emissari dello zar fanno sapere che "un compromesso non è stato trovato" con gli Stati Uniti su uno dei nodi principali del ... Segnala huffingtonpost.it

Russia, l'aereo di Witkoff è ripartito: "Nessun accordo" dopo il vertice di 5 ore - L'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Steve Witkoff ha lasciato Mosca dopo i colloqui durati cinque ore con il presidente Vladimir Putin ... Scrive msn.com

INCONTRO PUTIN-WITKOFF/ “Ora Zelensky potrebbe accettare, sa che incombe il ritiro di Trump” - Putin sull’Ucraina, ma solo Zelensky dirà se è possibile un accordo. Lo riporta ilsussidiario.net