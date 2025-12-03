Vertice tra Putin e Witkoff malgrado cinque ore di colloquio al Cremlino non è stato raggiunto nessun accordo sui territori ucraini

Quasi cinque ore di colloquio, una lunga tavolata al Cremlino e un risultato che, almeno sul punto più sensibile, resta fermo: nessun passo avanti sui territori occupati in Ucraina. L’incontro tra Vladimir Putin e l’inviato speciale statunitense Steve Witkoff, accompagnato da Jared Kushner, si è concluso con l’idea che il dialogo possa proseguire, ma senza una bozza concreta di accordo da cui partire. Dalla delegazione russa emergono toni prudentemente ottimistici. Kirill Dmitriev, direttore del Fondo Russo per gli Investimenti Diretti, ha parlato di una riunione “produttiva”. Anche il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov ha descritto i colloqui come “utili e costruttivi”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

