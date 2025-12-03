Verso le elezioni a Faenza M5S | Ok a ricandidatura di Isola disponibili a confronto sul programma

In vista delle elezioni amministrative di Faenza del 2026, il Movimento 5 Stelle condivide la proposta di ricandidatura dell'attuale sindaco Massimo Isola ed esprime la sua disponibilità a sedersi al tavolo delle attuali forze politiche e civiche per preparare congiuntamente il programma e la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Verso le elezioni a Faenza, M5S: "Ok a ricandidatura di Isola, disponibili a confronto sul programma" - Il coordinatore provinciale Massimo Bosi: "Siamo pronti a portare i nostri temi che spaziano dalla transizione ecologica alla sanità pubblica, dal welfare alla partecipazione civica"

Elezioni Amministrative 2026 a Faenza. Il MoVimento 5 Stelle a sostegno di Massimo Isola - "In vista delle prossime Elezioni Amministrative di Faenza del 2026, il MoVimento 5 Stelle (M5S) di Faenza rende nota la sua posizione.

Faenza verso le elezioni: Potere al Popolo lancia il candidato sindaco Giuseppe Apicella Binni - A seguito dell'assemblea, il partito ha determinato il proprio candidato sindaco per le elezioni comunali.

