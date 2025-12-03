Verso il Festival c' è anche un reggino tra i massaggiatori ufficiali di Casa Sanremo 2026
C’è un professionista palmese che a febbraio entrerà nel vivo della settimana più seguita d’Italia, portando competenza, sensibilità e un approccio al benessere costruito in anni di studio. Daniele Santaiti è stato selezionato come massaggiatore ufficiale di Casa Sanremo 2026, la grande casa del. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
