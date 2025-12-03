Verratti Juve l’ex PSG nel mirino di bianconeri | Spalletti ha bisogno di un regista C’è un rischio ecco qual è

Verratti Juve, l’ex PSG nel mirino dei bianconeri. Il problema è la condizione: il campionato arabo solleva dubbi sulla tenuta fisica e motivazionale. La Juventus continua a scandagliare il mercato per trovare un centrocampista di qualità ed esperienza, come richiesto da Luciano Spalletti per la lotta Scudetto. L’attenzione si sposta sulle alternative più esperte. Tra i nomi sul tavolo, secondo il “Corriere della Sera”, c’è quello di Marco Verratti. L’ex regista del PSG, oggi in Qatar, rappresenta un profilo di indubbia qualità, ma con un rischio elevato. Verratti milita in un campionato meno probante rispetto alla Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Verratti Juve, l’ex PSG nel mirino di bianconeri: Spalletti ha bisogno di un regista. C’è un rischio, ecco qual è

