Verona macina ricchezza | 35,4 miliardi nel 2024 è decima nella classifica delle province italiane

Veronasera.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Verona consolida la propria posizione tra i territori economicamente più forti del paese. Nel 2024 il valore aggiunto prodotto dalla provincia ha toccato i 35,4 miliardi di euro, confermando la presenza scaligera nella top ten italiana. La quota rappresentata da Verona è pari all’1,8% del totale. 🔗 Leggi su Veronasera.it

