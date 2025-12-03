Verona macina ricchezza | 35,4 miliardi nel 2024 è decima nella classifica delle province italiane
Verona consolida la propria posizione tra i territori economicamente più forti del paese. Nel 2024 il valore aggiunto prodotto dalla provincia ha toccato i 35,4 miliardi di euro, confermando la presenza scaligera nella top ten italiana. La quota rappresentata da Verona è pari all’1,8% del totale. 🔗 Leggi su Veronasera.it
