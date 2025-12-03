Verona-Atalanta il Bentegodi prepara una notte che pesa | dove vederla clima incognite e segnali di rinascita

La quattordicesima giornata di Serie A si apre con una partita che promette atmosfere ruvide, tensione e contrasti di ambizione. Verona-Atalanta, in programma sabato 6 dicembre alle 20.45, mette di fronte gli estremi emotivi del campionato: da un lato gli scaligeri, ancora senza vittorie e sospesi nella coda della classifica, dall’altro una Dea che con Raffaele Palladino ha ritrovato ritmo, aggressività e risultati. Verona-Atalanta streaming: dove vedere il match di Serie A. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su DAZN, NOW e Sky Go. 🔗 Leggi su Serieagoal.it