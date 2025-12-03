Vergara | Il mio calciatore di riferimento è Zielinski Milinkovic calcia bombe anche in allenamento

Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria degli azzurri contro il Cagliari in Coppa Italia. Le parole di Vergara. «Che emozione al Maradona, non ero mai partito titolare qui. Sono emozionato ora ed ero emozionatissimo al primo minuto» Rigori? «Che ansia! Ansia a mille. Dieci rigori poche volte capitano. Il rigore di Milinkovic-Savic me lo aspettavo, calcia bombe ovunque in allenamento, mi aspettavo quello che ha fatto. Che carica, è un’occa sione per noi la Coppa Italia, soprattutto per quelli che giocano meno hanno spazio per mettere minuti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Vergara: «Il mio calciatore di riferimento è Zielinski. Milinkovic calcia bombe anche in allenamento»

Stavolta il Napoli ci teneva (con moderazione) alla Coppa Italia e vince ai rigori. Milinkovic ne para uno su dieci ma è quello buono Napoli-Cagliari 1-1 al 90esimo, con gol di Lucca ed Esposito. Bene Vergara (che però ha 23 anni, non chiamatelo giovane). Mil - facebook.com Vai su Facebook

