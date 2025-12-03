Vergara | Debutto al Maradona un sogno realizzato

Forzazzurri.net | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Com’è la prima da titolare in Coppa Italia?“È un’emozione, soprattutto al Maradona, titolare. Non ero mai partito, quindi . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

vergara debutto al maradona un sogno realizzato

© Forzazzurri.net - Vergara: “Debutto al Maradona un sogno realizzato”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

vergara debutto maradona sognoIL PARERE - Maradona Jr: "Vergara e Ambrosino? Spero possano giocare dal primo minuto" - Diego Maradona Junior, allenatore e talent di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di “Diego C’è”: “Stasera penso possano trovare spazio Vergara e Ambrosino, mi auguro dal primo minuto. Secondo napolimagazine.com

vergara debutto maradona sognoL’emozione di Vergara – ” L’esordio in Champions, un sogno che diventa realtà - Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, ha espresso tutta la sua gioia ed emozione, con un post su Instagram, in merito al suo debutto in Champions League contro il Qaraba ... Da mondonapoli.it

vergara debutto maradona sognoIL DEBUTTO - Napoli, Vergara: "La prima volta in Champions con questa maglia, in un giorno speciale: un sogno che è diventato realtà" - Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, ha commentato su Instagram il suo debutto in Champions League contro il Qarabag: "La prima volta in Champions con questa maglia, in un giorno speciale. Da napolimagazine.com

vergara debutto maradona sognoDall’infortunio alla Champions. La favola dell’ex granata Vergara - Solo sei mesi fa era in B con la Reggiana; martedì sera, invece, Antonio Vergara ha esordito in Champion ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Vergara Debutto Maradona Sogno