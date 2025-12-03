Ventola porta in cielo l’Inter | Ha la rosa più forte Attacco e centrocampo… 

Inter News 24 L’ex attaccante interista Nicola Ventola ha parlato dell’Inter, ritenendola la squadra più forte del campionato di Serie A. Nicola Ventola, ex attaccante e oggi opinionista, ha ribadito con fermezza il suo giudizio sulla rosa dell’ Inter durante il suo intervento alla trasmissione Viva El Futbol. LEGGI LE ULTIME SULL’INTER Ventola non ha cambiato idea sul valore dell’organico a disposizione dell’allenatore Cristian Chivu (o dell’allenatore titolare, se ci si riferisce a una situazione generica). L’ex attaccante ritiene che l’insieme dei giocatori e delle alternative a disposizione dei nerazzurri sia il migliore e più completo dell’intera Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com

