Venezuela Trump insiste | Molto presto attaccheremo i narcos via terra ho chiamato Lula per cooperazione contro crimine organizzato

Il tycoon continua la sua politica contro i narcos venezuelani; intanto emergono i dettagli della telefonata con Maduro del 21 novembre, dove Trump gli avrebbe offerto la possibilità di dimettersi Donald Trump insiste nella sua campagna contro i narcos venezuelani. Il tycoon ha infatti rinnov. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Venezuela, Trump insiste: "Molto presto attaccheremo i narcos via terra, ho chiamato Lula per cooperazione contro crimine organizzato"

