Venezuela legislatori Usa verso Risoluzione Poteri di Guerra per far votare il Congresso su azioni militari non autorizzate contro Caracas

La risoluzione per impedire all'establishment trumpiano di proseguire con le ostilità dentro il Venezuela senza previo consenso del Congresso, è stata sostenuta soprattutto da 2 dem e un repubblicano "Un'azione militare non autorizzata contro il Venezuela sarebbe un errore colossale e costoso. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Venezuela, legislatori Usa verso Risoluzione Poteri di Guerra per "far votare il Congresso su azioni militari non autorizzate contro Caracas"

