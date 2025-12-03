Venezuela legislatori Usa verso Risoluzione Poteri di Guerra per far votare il Congresso su azioni militari non autorizzate contro Caracas

Ilgiornaleditalia.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La risoluzione per impedire all'establishment trumpiano di proseguire con le ostilità dentro il Venezuela senza previo consenso del Congresso, è stata sostenuta soprattutto da 2 dem e un repubblicano "Un'azione militare non autorizzata contro il Venezuela sarebbe un errore colossale e costoso. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

venezuela legislatori usa verso risoluzione poteri di guerra per far votare il congresso su azioni militari non autorizzate contro caracas

© Ilgiornaleditalia.it - Venezuela, legislatori Usa verso Risoluzione Poteri di Guerra per "far votare il Congresso su azioni militari non autorizzate contro Caracas"

Contenuti che potrebbero interessarti

venezuela legislatori usa versoUsa-Venezuela, tensione alle stelle: l’ombra di una guerra non dichiarata nel Mar dei Caraibi - USA e Venezuela in crisi: aumento della presenza militare e sondaggio mostra opposizione americana ad un intervento armato. Scrive tag24.it

venezuela legislatori usa versoVenezuela, Trump insiste: "Operazioni di terra molto presto". Ultimatum a Maduro - Il presidente ha anche inviato un ultimatum a Maduro e anche un messaggio alla Colombia, affermando che qualsiasi Paese da cui arrivi droga verso gli Stati Uniti "è soggetto ad attacchi" View on euron ... Come scrive msn.com

Tensioni Venezuela-Usa ai massimi storici, Maduro: "4200 truppe statunitensi pronte a invadere" - Il presidente venezuelano assicura la "massima preparazione" dell'esercito di fronte alla minaccia portata dalle otto navi della Marina statunitense. Segnala it.euronews.com

venezuela legislatori usa versoSei compagnie aeree cancellano i voli per il Venezuela - Dopo l'allerta degli Usa ... Come scrive msn.com

Venezuela, più di 15mila soldati Usa, navi da guerra (e la portaerei). Trump: «Ho deciso cosa fare» - Donald Trump ha lasciato intendere di aver ormai maturato una decisione sulla strategia da adottare in Venezuela, dopo una serie di briefing riservati e il rapido rafforzamento della presenza militare ... Si legge su ilmessaggero.it

Venezuela, minaccia Usa. "Imminente un attacco alle basi dei narcos". E Maduro chiama Putin - Secondo fonti del Miami Herald e del Wall Street Journal, l'amministrazione Trump sarebbe pronta a colpire obiettivi militari all'interno del Venezuela. Come scrive ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Venezuela Legislatori Usa Verso