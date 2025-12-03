Venezia Inter le scelte di Stroppa e il mancato incrocio con Pio Esposito! Le ultime sui lagunari

Inter News 24 Venezia Inter, la sfida si accende anche sul filo dei ricordi: tanti ex nerazzurri in laguna, ma Stroppa prepara una rivoluzione di formazione. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Venezia di Giovanni Stroppa, tecnico classe 1968, si presenterà contro l’Inter con un undici profondamente rinnovato. Nonostante la presenza di numerosi ex nerazzurri in rosa, il solo Alfred Duncan, centrocampista ghanese classe 1993 cresciuto nel vivaio interista, dovrebbe partire dal primo minuto. Una scelta che conferma la volontà dell’allenatore arancioneroverde di dare spazio a chi, finora, ha trovato meno minuti nella stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Venezia Inter, le scelte di Stroppa e il mancato incrocio con Pio Esposito! Le ultime sui lagunari

