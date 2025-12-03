Venerdì il sorteggio Mondiale con Trump e i Village People

La Fifa ha presentato la cerimonia di sorteggio dei Mondiali 2026, in programma venerdì al Kennedy Center di Washington, con Heidi Klum e Kevin Hart come conduttori. L’evento promette un forte tocco hollywoodiano grazie alla presenza di Danny Ramirez e a grandi performance musicali di Bocelli, Robbie Williams e Nicole Scherzinger. Al termine, si esibiranno anche i Village People con Ymca. È attesa la presenza del presidente statunitense Donald Trump. Lo scrive Le Parisien Venerdì la cerimonia del sorteggio del Mondiale. Che lo spettacolo abbia inizio! Prima che le stelle del calcio scendano in campo, ecco il primo atto della grande scena mondiale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Venerdì il sorteggio Mondiale, con Trump e i Village People

Altre letture consigliate

Mondiale 2026, venerdì il sorteggio dei gironi. Sabato alle 18 la definizione del calendario Vai su X

Valpesce Srl mercato del pesce & Los Sabores del mar. . Buongiorno graditi CLIENTI!! VENERDÌ 28/11/2025 Ecco il video del sorteggio dei vincitori di giornata La risposta corretta è RUNCU!!! Vi aspettiamo per ritirare i vostri premi entro la giornata di domani!! - facebook.com Vai su Facebook

Carney incontrerà Trump al sorteggio dei Mondiali a Washington la prossima settimana - Il Primo Ministro canadese Mark Carney ha annunciato mercoledì che si recherà a Washington la prossima settimana per il sorteggio dei Mondiali di calcio 2026, dove prevede di ... Secondo it.investing.com

Mondiale 2026, l’Iran boicotta il sorteggio dopo il rifiuto del visto al presidente federale - L’Iran ha annunciato che non parteciperà al sorteggio dei gironi in programma il 5 dicembre a Washington. Si legge su tuttomercatoweb.com

Mondiali 2026, le fasce delle qualificate in vista del sorteggio dei gironi - Inizia a delinearsi il quadro delle fasce per il sorteggio dei gironi per i Mondiali del 2026: la proiezione delle divisioni delle squadre qualificate Sono mesi ormai che le varie nazionali in giro ... Si legge su gianlucadimarzio.com

“Se vorrò spostare una partita dei Mondiali, chiamerò Gianni e lui lo farà”: la frase di Trump che imbarazza la Fifa - “Se ritengo che ci siano condizioni non sicure, chiamerei Gianni, il capo della Fifa che è fenomenale, e gli direi: ‘Spostiamoci in un’altra città’, e loro lo farebbero“. Scrive ilfattoquotidiano.it

Sorteggio playoff Mondiali 2026, Italia agli spareggi: come funziona - Cresce l'attesa per i sorteggi che determineranno gli accoppiamenti dei playoff, i quali decreteranno le ultime quattro qualificate del nostro continente ai Mondiali 2026. Segnala sport.sky.it

Sorteggio playoff Mondiali, data e orario in cui l'Italia conoscerà la propria avversaria - 1 contro la Norvegia, per l'Italia adesso è arrivata anche la certezza aritmetica: gli azzurri dovranno cercare di guadagnarsi un posto al prossimo Mondiale ... Riporta sport.sky.it