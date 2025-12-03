Vendita di Nvidia da SoftBank da $5,83 l' AD Masayoshi Son si commuove e spiega la strategia per il progetto Stargate
La liquidità derivante dalla vendita sarà destinata a OpenAI e al megaprogetto Stargate da 500 miliardi di dollari, con investimenti in data center, infrastrutture e piattaforme intelligenti negli Stati Uniti e nel resto del mondo SoftBank ha annunciato qualche settimana fa di aver venduto l’. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
