La liquidità derivante dalla vendita sarà destinata a OpenAI e al megaprogetto Stargate da 500 miliardi di dollari, con investimenti in data center, infrastrutture e piattaforme intelligenti negli Stati Uniti e nel resto del mondo SoftBank ha annunciato qualche settimana fa di aver venduto l’. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Vendita di Nvidia da SoftBank da $5,83, l'AD Masayoshi Son si commuove e spiega la strategia per il progetto Stargate