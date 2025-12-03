Venator salvi tutti e 200 i lavoratori | l’azienda passa alla Nuova Solmine

SCARLINO – Spiragli positivi per la vertenza dell’azienda Venator di Scarlino. Soluzione positiva per lo stabilimento, unico in Italia a produrre biossido di titanio. Dal tavolo che si è concluso ieri pomeriggio (2 dicembre) al Mimit a Roma, al quale ha preso parte anche il ministro Adolfo Urso, emerge che sarà Nuova Solmine (gruppo Solmar) la nuova proprietà. La società ha infatti firmato un accordo preliminare ma vincolante c he prevede il superamento delle clausole sospensive e la firma dell’accordo per la cessione definitiva il 29 dicembre 2025. Oltre al salvataggio di tutti i lavoratori, circa duecento, attualmente in cassa integrazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it