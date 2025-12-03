Vela | inclusione al centro di Navicap Challenge domina lo Yacht Club de Monaco

Dall’articolo di La Presse – Il Navicap Challenge–Trophée Elena Sivoldaeva, organizzato dallo Yacht Club de Monaco in collaborazione con FxPro e North Sails, ha chiuso l’edizione 2025 con un messaggio chiaro: la vela inclusiva non solo cresce, ma sta definendo nuovi standard sportivi. Sessantacinque equipaggi provenienti da otto nazioni hanno affollato le acque del Principato, trasformando il campo Hansa 303 . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

