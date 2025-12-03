Veduggio investimento mortale | denunciato un 32enne per omicidio stradale
Veduggio con Colzano (Monza Brianza), 3 dicembre 2025 – La Procura di Monza ha disposto una perizia cinematica per chiarire la dinamica dell'investimento mortale di Luca Zoia, il 49enne trovato senza vita a pochi passi da casa lo scorso 4 novembre a Veduggio con Colzano. I carabinieri della Compagnia di Seregno hanno individuato e denunciato un 32enne residente in provincia di Monza e Brianza, ritenuto responsabile. Le ricerche dell'uomo erano scattate dopo il rinvenimento, a bordo strada, del corpo senza vita del 49enne. Gli immediati accertamenti avevano consentito di ricondurre il decesso a un investimento, compiuto da un veicolo che si era poi dato alla fuga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
