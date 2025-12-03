Vecchi a chi? Palermo celebra gli ultraottantenni della maratona | premiati i protagonisti della staffetta
Si è svolta questo pomeriggio, nel negozio Per Correre di via Croce Rossa a Palermo, la consegna dei riconoscimenti ai quattro straordinari protagonisti della staffetta “ultra” portata a termine durante la Maratona di Palermo dello scorso 16 novembre: Mario Lo Cicero, Giovanni Imperato, Giuseppe. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
