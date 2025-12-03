Vasta operazione contro lo spaccio a Follonica | tre arresti 7 divieti di dimora

FOLLONICA – Vasta operazione contro lo spaccio a Follonica. Dalle prime ore di stamattina (3 dicembre) si è svolta una operazione dei carabinieri della compagnia locale, impegnati nella esecuzione di un’ordinanza restrittiva emessa a carico di 10 soggetti. Le misure, che prevedono la custodia cautelare in carcere per tre dei 10 indagati e il divieto di dimora nei confronti degli altri 7, è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Grosseto su richiesta della locale procura, per reati di spaccio in concorso di sostanze stupefacenti nel comune di Follonica. Le attività svolte dai carabinieri della città del Golfo sono iniziate a maggio, quando a seguito di alcuni servizi di osservazione e pedinamento, i militari hanno intercettato alcune cessioni di droga, effettuate da stranieri – anagraficamente senza fissa dimora – a giovani del posto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

