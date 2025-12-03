Vasco Rossi Cosa succede in città 40th Rplay Special Edition contiene Bolle di Sapone
L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Approfondisci con queste news
Vasco Rossi. Vasco Rossi · E Adesso Che Tocca A Me (Vasco Live 2025). Adesso che ho capito Come va il mondo Che cosa me ne faccio Della SINCERITÀ… E adesso E ADESSO…… Vasco Live 2025 - The Essentials (E adesso che tocca a me) #vascolive - facebook.com Vai su Facebook
Il 14 Novembre è alle porte! Prenota la tua copia di Vasco Live 2025 The Essentials Sul Il Blasco Shop Vai su X
Vasco Rossi, 'Bolle di Sapone Rplay' per i 40 anni di 'Cosa succede in città' - Considerato una vera gemma nascosta, il brano torna alla luce in una nuova veste sonora, curata da Vince Pàstano. Riporta adnkronos.com
Vasco Rossi celebra i 40 anni di “Cosa succede in città” con una nuova Rplay Edition - A quarant’anni dalla sua prima pubblicazione, “Cosa succede in città”, l’ottavo album di Vasco Rossi, torna in una speciale 40th Rplay Edition che uscirà il 5 dicembre per Carosello Records (con distr ... megamodo.com scrive
“Per arrivare a parole oneste che vengono da dentro, devi stare attento e soffiare piano come si fa con le bolle di sapone”: Vasco Rossi celebra i 40 anni di “Cosa ... - Il rocker italiano festeggia l'anniversario dell'album del 1985 con una nuova versione di 'Bolle di Sapone' curata da Vince Pàstano ... Riporta ilfattoquotidiano.it
“Cosa succede in città”, con il cofanetto celebrativo in arrivo anche una nuova versione di “Bolle di sapone” - Nel 2025 si festeggia il compleanno numero 40 di Cosa succede in città, il settimo album in studio di Vasco Rossi, uno dei più importanti della sua carriera e uno dei dischi simbolo del rock italiano. Lo riporta spettakolo.it
Vasco Rossi: in arrivo a dicembre "Cosa succede in città 40th Rplay edition", riedizione per i 40 anni - Nel 2025 “Cosa succede in città” raggiunge il traguardo dei quarant’anni, e per celebrare uno degli snodi più significativi . Da ondarock.it
Vasco Rossi celebra i 40 anni di “Cosa succede in città” con un’edizione da collezione - Nel 2025 si festeggia il quarantesimo anniversario di “Cosa succede in città”, l’album di Vasco Rossi pubblicato originariamente il 9 giugno 1985 e considerato uno dei lavori più rappresentativi della ... Si legge su megamodo.com