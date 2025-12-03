Variazioni di bilancio di fine anno Villa Daccò iniezione da 90mila euro
Dalle variazioni di fine anno "iniezione" a molti zeri sul progetto di restauro degli esterni di Villa Daccò. Oltre 90mila euro per integrare nel progetto del nuovo "bar in villa", punta di diamante del futuro secondo lotto di intervento, alcune nuove aule di musica e il rifacimento della facciata dell’antica palazzina scuderie. L’iter per il recupero delle aree esterne della storica dimora, già sede di locali comunali, luogo di ritrovo e casa di associazioni e gruppi, è in corso da anni. In primavera l’approvazione del progetto del primo lotto e l’appalto, punto di partenza di un percorso destinato, negli anni, a trasformare una zona strategica del vecchio nucleo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Un piano di aiuto per gli affitti, le manutenzioni, le maggiori spese per l'illuminazione pubblica. Le ultime variazioni di bilancio del 2025 a #Samarate: - facebook.com Vai su Facebook
Gangi, ok alle variazioni di bilancio: investimenti per un milione e 600 mila euro ift.tt/Z8490FD Vai su X
Variazioni di bilancio di fine anno. Villa Daccò, iniezione da 90mila euro - Dalle variazioni di fine anno "iniezione" a molti zeri sul progetto di restauro degli esterni di Villa Daccò. Si legge su ilgiorno.it
Sinalunga, variazione di bilancio di 1,6 milioni di euro per opere pubbliche, manutenzioni e valorizzazione culturale - L’ultimo consiglio comunale di Sinalunga ha disposto una variazione di bilancio di circa 1,6 milioni di euro. Riporta radiosienatv.it
Sora, corso Anutel su adempimenti e bilancio 2026-2028 - Avviato a Sora il corso Anutel sugli adempimenti di fine anno e sul bilancio 2026- Lo riporta sora24.it
Consegnato bilancio di previsione 2026-2028, approvazione entro fine anno - L’Amministrazione Comunale nella serata di giovedì presenta in Consiglio Comunale il bilancio di previsione 2026- Riporta livingcesenatico.it
Tre maxi opere: oltre un milione sul bilancio - Maxi variazione al bilancio e al triennale delle opere, che ammonta a oltre un milione e mezzo di euro, ... Riporta msn.com
BILANCIO Foggia, la maxi variazione di bilancio ridisegna i conti 2025–2027 - Manovra da oltre 11 milioni sul 2025: più risorse per investimenti, contenziosi e servizi, con l’equilibrio finale confermato sui tre anni ... Come scrive statoquotidiano.it