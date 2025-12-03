Dalle variazioni di fine anno "iniezione" a molti zeri sul progetto di restauro degli esterni di Villa Daccò. Oltre 90mila euro per integrare nel progetto del nuovo "bar in villa", punta di diamante del futuro secondo lotto di intervento, alcune nuove aule di musica e il rifacimento della facciata dell’antica palazzina scuderie. L’iter per il recupero delle aree esterne della storica dimora, già sede di locali comunali, luogo di ritrovo e casa di associazioni e gruppi, è in corso da anni. In primavera l’approvazione del progetto del primo lotto e l’appalto, punto di partenza di un percorso destinato, negli anni, a trasformare una zona strategica del vecchio nucleo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Variazioni di bilancio di fine anno. Villa Daccò, iniezione da 90mila euro