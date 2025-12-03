Variante al Pgt l’opposizione | Non c’è stata condivisione
Via libera in Consiglio all’adozione della variante di Pgt: l’obiettivo è rendere più semplice e spesso anche più conveniente recuperare edifici esistenti anziché costruire ex novo, nell’ottica della riduzione di consumo del suolo. L’opposizione ha contestato soprattutto il metodo seguito: "La Commissione tecnica da noi richiesta per aprirsi a un contributo di idee di tutti - spiegano i rappresentanti del gruppo di minoranza - non ha svolto un percorso adeguato di confronto. Poche convocazioni, difficoltà a entrare nel merito delle questioni, risposte superficiali alle nostre osservazioni. Uno strumento che poteva essere occasione di approfondimento serio ma che si è rivelato inutile e inefficace per la mancanza di volontà di condivisione della maggioranza", dichiara il capogruppo di Progetto in Comune, Vincenzo Di Paolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Variante da rifare, anzi no: il futuro dell'Arena Garibaldi divide maggioranza e opposizione ift.tt/xYzLc8R ift.tt/3YGVJv8 Vai su X
Tele90 - canale 98. . POLITICA | Rampe di cantiere e variante Taormina. La minoranza vuole risposte. Intervista con Salvatore Cacciola, capogruppo di opposizione al comune di Itala - facebook.com Vai su Facebook