Vardy ha una dieta tutta sua a base di pizza Red Bull frittata di formaggio e a volte il Porto La Cremonese lo asseconda

Vardy non è venuto in Italia a prendersi la pensione (cit.). Con la Cremonese ha segnato quattro gol in nove partite. E c'è chi ancora fatica a spiegarsi come un giocatore con abitudini così particolari possa rendere a questi livelli. L'allenatore della Cremonese, Davide Nicola, ha rivelato che il "modello di riferimento" Jamie Vardy continua a seguire la sua dieta particolare che l'inglese stesso definisce composta da pizza, vino e una lattina di Red Bull. Lo riporta il Daily Mail: "Nicola ha sottolineato che il 38enne, autore di una doppietta nella splendida vittoria per 3-1 contro il Bologna lunedì sera, prepara personalmente la propria colazione in sede di allenamento.

