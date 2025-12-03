vandalizzato uno dei bus navetta sedili sfregiati rotti e strappati

PONTEDERA Vandali sui bus. A darne notizia questa volta è Ctm–Consorzio toscana mobilità di Cna Toscana che da aprile 2024 gestisce in sub affidamento parte dei servizi di trasporto locale per conto di Autolinee Toscane. A fine turno, intorno alle 20, durante le operazioni di pulizia del bus che collega piazza del Mercato con piazza Gronchi, l’autista ha trovato sei sedili sfregiati e strappati, poggiatesta distrutti e altri segni di danneggiamento. L’autista ha sporto denuncia ai carabinieri informandoli che "poco prima di terminare la corsa a bordo era presente un gruppo di giovani". Negli ultimi mesi il personale "ha dovuto fronteggiare situazioni particolarmente gravi, dal bambino intossicato dallo spray al peperoncino spruzzato all’interno del bus, agli episodi di violenza verbale nei confronti di autisti e passeggeri". 🔗 Leggi su Lanazione.it

