Van Dijk | Diamo tutto per uscire da questo momento difficile

Van Dijk. Il Liverpool sta attraversando un periodo complicato in Premier League, ma le parole del suo capitano, Virgil van Dijk, intervistato sui canali ufficiali del club, infondono ottimismo e determinazione nell’ambiente Reds. L’olandese ha sottolineato come la recente vittoria contro il West Ham rappresenti un “ passo nella giusta direzione “, evidenziando la volontà della squadra di lasciarsi alle spalle le difficoltà iniziali della stagione. Il messaggio è chiaro: la prestazione offerta a Londra è la conferma che i giocatori hanno dato e continueranno a dare “ tutto per uscire da questo periodo difficile “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it