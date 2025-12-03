Valverde recupera Laporte e inserisce in lista le riserve Eder e Buján
2025-12-02 20:58:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: L’Athletic si preparerà per la partita di mercoledì contro il Real Madrid con 23 giocatori nella lista di Valverde. Lui Txingurri aveva già annunciato in conferenza stampa che ci sarebbe stato spazio per la squadra riserve e tra i convocati figurano l’esterno Buján e il centrocampista Eder García. In linea di principio, nessuno di loro sembra avere la possibilità di inserirsi nell’undici titolare a cui potrebbe aspirare Selton, che fino al suo debutto meno di un mese fa contro il Newcastle aveva giocato in questa stagione per Basconia e Bilbao Athletic. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
