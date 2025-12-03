Valtellina | una maxi campagna promozionale per sfruttare il traino olimpico

Un piano di azione integrato e coordinato, che si rivolge a un pubblico ampio e diversificato, utilizzando tutti i canali tradizionali e i nuovi media, con un obiettivo dichiarato: promuovere il territorio capitalizzando il traino olimpico. L'iniziativa, promossa e sostenuta da Provincia, Apf. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

